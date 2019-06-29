تشيلسي يقترب من إنهاء صفقة كوفاستش

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من شراء الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المعار من نادي ريال مدريد نهائيا، من النادي الإسباني، في الإنتقالات الصيفية الحالية.
وقالت شبكة "سكاي" إيطاليا أن تشيلسي سينهي صفقة كوفاسيتشفي الساعات القليلة القادمة.
وأكدت سكاي، أن الاتفاق تم بين تشيلسي واللاعب الكرواتي،الذي قضى الموسم السابق بأكمله بين جدران البلوز.
وأشارت إلى أن البلوز سينهي الصفقة لصالحه بعد دفع مبلغ 40 مليون يورو لنادي ريال مدريد الإسابني.
وعلى الرغم من عدم قدرة تشيلسي على إبرام أي تعاقدات، ولكنه سيتطيع التعاقد مع كوفاسيتش لأنه لن يسجل كلاعب جديد، لتواجده في صفوف البلوز من الموسم المنقضي.
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