بعد قرار بطلان الانتخابات الأزمات تحاصر الأثقال

يعيش مسئولو الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمود كمال محجوب، أزمة إدارية جديدة، بعدما بات المجلس مهددًا بالرحيل في أي لحظة، وذلك على خلفية صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة، وهو ما ترتب عليه بطلان بقاء المجلسالحالي في موقعه.
وازدادت الأمور تعقيدا بعد حصول الجبهة صاحبة دعوى بطلان الانتخابات، على قرار من محكمة القاهرة الجديدة، بالتنفيذ الجبري للحكم، وذلك من خلال توجه قوة من قسم شرطة ثان مدينة نصر إلى
مجلس "الأثقال" يستعد للرحيل بالقوة الجبرية
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل الخلاف إلى حدوث تراشق بالألفاظ بين أحد الأعضاء وجبهة المعارضة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو أمر لا يليق بشخصيات من المفترض أن تقود رياضة مصرية عريقة، ولها تاريخ مشرف، هي رفع الأثقال.
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