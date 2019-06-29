إيريكسن يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

أكدت العديد من المصادر الصحفية اقتراب الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب توتنهام الإنجليزي من الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.
ونقلت صحيفة"فاينز" الدنماركية، أن عائلة إيركسن قد بدأت بالفعل من البحث عن منزل فيالعاصمة الإسبانية مدريد، مما جعل انتقال اللاعب الدنماركي إلى ريال مدريد أقرب من أي وقت.
وكان إيركسن قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن توتنهام،
وأضافت العديد من المصادر الصحفية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يرغب في التعاقد مع بول بوجبا، ولكن بعد قرب انتقال اللاعب الفرنسي إلى يوفنتوس، أصبح إيركسن هو اللاعب الأمثل للمرينجي.
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