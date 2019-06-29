الحظ يعاند "جنش"

تسيطر حالة من سوء الحظ على حارس نادى الزمالك ومنتخب الوطني محمود عبد الرحيم "جنش" صاحب الواحد والثلاثين عامًا والذى كلما اقترب أن يكون الحارس الأول، ويأخذ فرصته بشكل أكبر ، يقع فى فخ الإصابات.

انتقل جنش، لنادى الزمالك موسم 2011/2010 قادمًا من النادي الأوليمبى ولكنه لم يكن الحارس الأساسي حيث كان بديلًا لزميله عبد الواحد السيد حارس مرمي نادى الزمالك الأسبق.

شارك جنش، فى مباراة واحدة فقط أمام الانتاج الحربي فى آخر جولة

Advertisements

في الدورى الممتاز موسم 2010/2011 وكانت أولى مبارياته بقميص نادى الأبيض.

ظل سوء الحظ يطارد جنش حيث تم إلغاء دورى 2011/2012 و2012/2013 ولم يشارك الحارس فى هذين الموسمين فى أي مباراة مع الزمالك.

جلس جنش بديلًا لعدة أعوام حيث جاء حراس بعد اعتزال عبد الواحد، أمثال، محمد أبو جبل أساسيًا فى هذه الفترة قبل أن يأتى أحمد الشناوي ويكون الحارس الأساسي

للأبيض ويظل جنش الحارس الثالث والثاني أحيانًا، للفريق.



واقترب اللاعب من حظوظه فى حراسة عرين مرمى نادى الزمالك عام 2015، خاصة بعد رحيل الحارس الثانى محمد أبو جبل ولكن ظل أحمد الشناوى الحارس الأساسي ، وظلت الإصابات حليفة اللاعب حيث حرمته من المشاركه فى أغلب المباريات التى غاب عنها الشناوي.

و تفاجأ الجماهير من أداء الحارس جنش بعد رحيل اللاعب أحمد الشناوى بالعديد من التصديات وحماية عرين نادى الزمالك فى أكثر من مناسبة وتحقيق الكثير من الأرقام والألقاب وتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية التى كان عنصرا أساسيا في تحقيقها وصراع الزمالك على لقب الدورى المصري.