صفحة اتحاد الكرة .."سمك لبن تمر هندي"

واصلت الصفحة الرئيسية لإتحاد الكرة على "الفيسبوك" سقوطها الذريع وتضارب الأخبار التي يتم نشرها على هذه الصفحة، المفترض انها منبر واطلالة يطل عليها بين الحين والآخر محبي الكرة عامة لمعرفة مايهم الرأي العام الكروي المصري حول الكرة المصرية ومنتخب ام الدنيا.

وتسبب هذا التضارب في بلبلة طوال الفترة الماضية بالشارع المصري

الكروي.

وكان آخر فضائح الصفحة ماتم نشره عليها من قبل المسئولين عن اللجنة الاعلامية بالإتحاد من تصريحات خاصة لمحمد صلاح واحمد المحمدي كابتن المنتخب المحمدي واللذان طالبا بضرورة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب واعطاء فرصة للدفاع عن نفسه خاصة ان ابعاده

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سوف يؤثر بشكل أو بأخر على مسيرة المنتخب من ناحية، واللاعب كمحترف بنادى باوك اليوناني.

ولم تمر ساعات حتى تم حذف التصريحات الخاصة بالنجمين صلاح والمحمدي بل ونفي ماصدر عنهما من تصريحات.

وبات السؤال الملح هل صدر بالفعل تصريحات من الثنائي صلاح والمحمدي بشأن عمرو وردة ، وسواء كانت الإجابة بنعم او لا ،فالسؤال الذى يفرض نفسه ايضا لماذا تم حذف تصريحات النجمين بعد نشرها بساعات؟!