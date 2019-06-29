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مهاجم الذئاب يعلن الرحيل ويفاضل بين ثلاثة عروض

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يفاضل إسلام فؤاد مهاجم فريق المقاولون العرب بين أكثر من عرض خلال الفترة الحالية بعد رفضه تجديد تعاقده مع الذئاب وفضل اللاعب الرحيل من أجل المشاركة والعودة للمستطيل الاخضر.

واعلن إسلام فؤاد رسميا رحيله عن المقاولون وتلقي مؤخراً ثلاثة عروض من الإنتاج الحربي وانبي والإتحاد السكندري.

ولم يحسم مهاجم الذئاب وجهته المقبلة ويرفض التسرع خاصة وان فريقه لم ينتهي من مباريات

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هذا الموسم ويتبقى للمقاولون مواجهة اخيرة امام الأهلي ضمن مؤجلات الإسبوع الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز.

يذكر ان إسلام فؤاد تألق بشكل كبير تحت قيادة محمد عودة وعلاء نبيل أثناء قيادتهم للذئاب قبل ان يرحلا ويتولي عماد النحاس مهمة تدريب المقاولون.

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