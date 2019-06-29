هولندا تهزم ايطاليا بثنائية وتتأهل الي نصف النهائي كأس العالم للسيدات

تغلب المنتخب الهولندي علي نظيره الإيطالي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت ضمن

مباريات ربع النهائي كأس العالم للشباب المقامة بإيطاليا.

سجل اهداف اللقاء فيفيان مديما وسان فاندر جيت لاعبات المنتخب الهولندي، في الدقائق ١٠،٨٠.

وبهذه النتيجه يتأهل المنتخب الهولندي الي ربع النهائي بينما يودع المنتخب الإيطالي البطولة .