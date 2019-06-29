تشيلسي يهدد أتلتيكو مدريد بإنهاء إعارة موراتا

هددت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، نادي أتلتيكو مدريد بإنهاء إعارة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، في حالة عدم إتمام التعاقد مع اللاعب في هذه الأيام، بسبب خطر عقوبة الحظر من التعاقدات.

ووضعت إدارة البلوز مبلغ 55 مليون يورو من أجل الإستغناء عن اللاعب الإسباني، لصالح أتلتيكو مدريد.

ونقلت صحيفة" ديلي تليجراف"، أن إدارة تشيلسي أبلغت أتلتيكو مدريد أنها إذا لم تتم التعاقد

مع موراتا في الأيام القادمة، سينهي النادي إعارة اللاعب، نظرا لإيقافهم من قبل الفيفا، وعدم أمكانية البلوز إبرام أي تعاقد.

وإنتقل موراتا إلى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع بند أحقية الشراء للنادي الإسباني.