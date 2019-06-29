هددت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، نادي أتلتيكو مدريد بإنهاء إعارة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، في حالة عدم إتمام التعاقد مع اللاعب في هذه الأيام، بسبب خطر عقوبة الحظر من التعاقدات.
ووضعت إدارة البلوز مبلغ 55 مليون يورو من أجل الإستغناء عن اللاعب الإسباني، لصالح أتلتيكو مدريد.
ونقلت صحيفة" ديلي تليجراف"، أن إدارة تشيلسي أبلغت أتلتيكو مدريد أنها إذا لم تتم التعاقد
وإنتقل موراتا إلى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع بند أحقية الشراء للنادي الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يهدد أتلتيكو مدريد بإنهاء إعارة موراتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.