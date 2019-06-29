بقيمة 64 مليون دولار.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع وان-بيساكا



أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم السبت التعاقد مع لاعب كريستال بالاس آرون وان-بيساكا لخمسة مواسم، في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها بـ50 مليون جنيه استرليني (64 مليون دولار).



وأورد النادي الإنكليزي الشمالي في بيان "يسر مانشستر يونايتد تأكيد التعاقد مع آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس"، موضحا أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "وقع عقدا لخمسة أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي".



وخاض الظهير الأيمن الشاب 42 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز مع فريقه السابق، وبرز بشكل لافت في الموسم المنصرم.



وبحسب التقارير، دفع النادي الشمالي 45 مليون جنيه للحصول على خدمات وان-بيساكا، تضاف إليها خمسة ملايين من المكافآت، ما يجعل منه أغلى مدافع في تاريخ "الشياطين الحمر".



ونقل البيان عن اللاعب قوله "إنه لشعور لا يصدق وشرف أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد، وأعرف أن عددا قليلا من اللاعبين يتاح لهم امتياز قول ذلك".



ويأتي التعاقد مع اللاعب ضمن مسعى يونايتد بقيادة مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل بعد أداء مخيب بالاجمال في 2018-2019، وهو الموسم الذي أنهاه الفريق في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي، وفشل تاليا في حجز مركز مؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020.



ويعد وان-بيساكا بديلا على المدى البعيد للظهير الأيمن الإكوادوري أنطونيو فالنسيا الذي رحل عن الفريق مع نهاية عقده بنهاية الموسم. وقال سولسكاير عن القادم الجديد "آرون هو أحد أفضل المدافعين الصاعدين في البريمرليغ (...) يتمتع بأخلاقيات العمل الصحيحة، الموهبة والذهنية للعب لصالح مانشستر يونايتد، ويتلاءم تماما مع نوعية اللاعبين الذين نبحث عن ضمهم الى التشكيلة لمساعدتنا على التحسن والذهاب الى مراحل أبعد".



وبات وان-بيساكا ثاني تعاقد ينجزه الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الجناح الدولي الويلزي دانيال جيمس من سوانسي.



وسينضم اللاعب الى الجولة الصيفية التي يجريها الفريق في أستراليا وسنغافورة والصين تحضيرا للموسم المقبل، بعد أخذ استراحة من مشاركته مع المنتخب الإنكليزي في نهائيات كأس أوروبا لما دون 21 عاما، حيث سجل هدفا في مرمى منتخب بلاده في المباراة الأولى ضد فرنسا (1-2).