لاعب ريال مدريد "بيل" يرفض مبادلته مع "بوجبا" خلال الانتقالات الصيفية



كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن رفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، فكرة الرحيل عبر صفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



فقد ذكرت صحيفة "ميرور" أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حاول استخدام بيل لإتمام التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية، لكن جناح الميرينجي رفض ذلك.



وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يحصل على راتب سنوي في ريال مدريد، بقيمة 15 مليون يورو، ولن يرحل إلا إذا كان هناك ناد آخر، يمكنه تقديم نفس الراتب له أو أكثر.



ومن جانبه، يحاول ريال مدريد التخلص من بيل هذا الصيف، خاصةً أن علاقته مع زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، سيئة جدًا، ولا يضعه ضمن خططه للموسم المقبل.



لكن حاليًا تجد الإدارة صعوبة، في العثور على نادٍ مناسب له.



ويُعد بوجبا من أبرز أهداف ريال مدريد، لتدعيم خط الوسط هذا الصيف، وفقًا لتقارير صحفية عديدة.



المصدر: موقع كورة