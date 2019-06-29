اونلاين | زكريا ينتظم بمران الأهلي في التتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زكريا ينتظم بمران الأهلي في التتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتظم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتعافى زكريا من الإصابة في الركبة والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق التي خاضها عقب العودة من الإجازة التي منحها لاسارتي للاعبين، قبل بطولة الأمم الإفريقية.
ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر مغلق، يتخلله ثلاثة مباريات ودية استعدادا لما تبقى من الموسم الماضي والموسم الجديد.