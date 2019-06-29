اونلاين | زكريا ينتظم بمران الأهلي في التتش

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انتظم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى زكريا من الإصابة في الركبة والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق التي خاضها عقب العودة من الإجازة التي منحها لاسارتي للاعبين، قبل بطولة الأمم الإفريقية.