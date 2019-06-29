اونلاين | أسرع رابط: بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا يلا شوت| كورة لايف مشاهدة مباراة غانا والكاميرون ghana live بث مباشر ON LINE

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موعد مباراة الكاميرون وغانا والقنوات الناقلة اليوم السبت في بطولة إفريقيا:

تقام مباراة الكاميرون وغانا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورت الرياضية المالك الحصري للبطولة على قناة بي إن سبورت ماكس المخصصة لنقل بطولة إفريقيا، كما سيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب غانا أمام الكاميرون :-

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: أندي يادوم – بابا رحمان – جوناثان منساه – قاسم نوهو

الوسط: توماس بارتي – مبارك واكاسو – كوادو أسامواه – كريستيان أتسو

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الهجوم: أندري آيو - جوردان آيو

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الكاميرون أمام غانا:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: يايا - نجاديو - أونيوجو – تشاكونتى.

خط الوسط: أنجويسا - ديوم – ماندجيك.

خط الهجوم: باسوجوج - تشوبو موتينج – ايكامبى.

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