اونلاين | كورة لايف 7SRY يوتيوب: مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر Yalla ShooT TV كورة ستار رابط ماتش غانا TOTAL 2019

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كورة لايف 7SRY يوتيوب: مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر Yalla ShooT TV البث المباشر مباراة غانا والكاميرون على ملعب السلام بالقاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر بالفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم على 6 ملاعب بالقاهرة والسويس والأسكندرية والإسماعيلية مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر Yalla ShooT TV كورة ستار رابط ماتش غانا TOTAL 2019.

موعد مباراة غانا والكاميرون اليوم السبت 29-6-2019:

المباراة يديرها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما ويسا، ويعاونه كل من مصطفى إبراهيم مدني وجيلبيرت شرويوت، فيما سيكون الحكم الرابع هو مصطفى غربال، مشاهدة مباراة غانا والكاميرون في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت البحرين، الساعة الثامنة مساء بتوقيت جزر القمر، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت دمشق، الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون Vs غانا اليوم في بطولة أمم إفريقيا:

القوة الضاربة للمنتخبين تزيد من قوة المباراة التي تقام مساء اليوم ويمكنكم مشاهدتها عبر قنوات بي إن سبورت، وتحديدا قناة بي إن سبورت ماكس 1 وقناة بي إن سبورت ماكس 2، البث المباشر كورة لايف مباراة غانا والكاميرون، ضربة البداية للقاء تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والمغرب.

التشكيل الرسمي لموقعة غانا والكاميرون:

تشكيل منتخب الكاميرون المتوقع:

في حراسة المرمي: أندريه أونانا

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في خط الدفاع : يايا بانانا – جويسكيم تشاكونتي – أويونجو بيتولو – ميشيل نجاديو.

في خط الوسط : تشوبو موتينج – أندري أنجويسا – أرناود ديوم – جيورجيس ماندجيك.

الهجوم: إكامبي.في خط الهجوم : كريستيان باسجوج – كارل إكامبي.

تشكيل منتخب غانا المتوقع:

حارس المرمى: ريتشارد أفوري

الدفاع : أندي يادوم – أجبينينو – نوهو كاسيم – جون بوي

وسط الملعب: توماس بارتي – مبارك واكاسو – أندريه أيو

الهجوم: جوردان أيو – كريستيان أتسو – توماس أجيبونج

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