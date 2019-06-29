اونلاين | يلا شوت جديد Kora live كورة ستار بث مباشر غانا والكاميرون اونلاين cameroon kora CAF اونلاين sport

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة الكاميرون ضد غانا اليوم السبت 30/6/2019 الاسطورة لبث المباريات - livehd7 خلال مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة على استاد الإسماعيلية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2019، حيث تضم المجموعة السادسة كلا من ( غانا و كالميرون و بنين و غينيا بيساو).

بين ماتش - Bein Match تابع لايف - tab3liveحيث بدأ المنتخب الكاميروني مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد، بينما بدأ منتخب غانا مشواره بالبطولة بتعادل مخييب للأمال مع منتخب بنين بهدفين لمثلهما يتطلع المنتخب الكاميروني بقيادة مدربه الهولندي كلارنس سيدورف إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي وحجز بطاقة التأهل للدور القادم من البطولة ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي توج به في نسخة 2017 kora extraكورة اون لاين.

الطاقم تحكيم مباراة غانا والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2019

اسندت الادارة التحكيمية للمباراة بين المنتخب الغاني والمنتخب الكاميروني في كأس الأمم اللإفريقية امقامة في مصر إلى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده كلا من وجلبرت كيبكويش من كينيا،محمد عبدالله من السودان بينما سيكون الحكم الرابع الجزائري مصطفى غربال .

موعد مباراة غانا والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2019

ستلعب مباراة غانا أمام الكاميرون في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس ،وستذاع عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي 1 على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد 12245 وعبر البث الارضي المصري على قناة تايم سبورت.

التشكيل المتوقع للكاميرون ضد غانا

حراسة المرمى: أونانا

في خط الدفاع: يايا - نجاديو - أونيوجو – تشاكونتى

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في خط الوسط: أنجويسا - ديوم – ماندجيك

في خط الهجوم: باسوجوج - تشوبو موتينج – ايكامبى

التشكيل المتوقع لمنتخب غانا ضد الكاميرون

في حراسة المرمى : ريتشارد أوفورى.

في خط الدفاع : أندى يادوم – لومور أجبينو – جون بوى – قاسم نوهو.

في خط الوسط : كوادو أسامواه – توماس بارتى – كريستيان أتسو.

في خطالهجوم : توماس أجيبونج – أندرى أيو و جوردان أيو.

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