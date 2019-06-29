اونلاين | رابط MATCH beIN : مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر كورة اونلاين Online Max يلا شوت KOORA غانا والكاميرون

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BEIN لايف متابعة مباراة غانا ضد الكاميرون كأس أمم أفريقيا الأسطورة لايف كورة جول Kora Goal

بث مباشر متابعة لقاء غانا ضد الكاميرون والتي تجمع المنتخبان السبت لحسا بمباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم ألافريقية التي تقام للمرة الخامسة على أرض الفراعنة حتى يوم التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، رابط MATCH beIN : مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العريبة المتحدة تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وكذلك الخامسة عصراً بالتوقيت العالمي جريينتش +GMTمشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر كورة اونلاين Online Max يلا شوت KOORA غانا والكاميرون .

ويدخل المنتخب الغاني المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حارس المرمى: ريتشارد أفوري

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• الدفاع : أندي يادوم – أجبينينو – نوهو كاسيم – جون بوي

• وسط الملعب: توماس بارتي – مبارك واكاسو – أندريه أيو

• الهجوم: جوردان أيو – كريستيان أتسو – توماس أجيبونج

متابعة مباراة الكاميرون ضد غانا ستكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر روابط كورة ستار Kora Star كورة لايف Kora Live بي إن سبورتس إتش دي beIN SPORTS HD والتي تنقل اللقاء بجودة عالية بدون تقطيع للقضاء على الإحتكار التي تقوم به بعض القنوات التي تطلب إشتراكات باهظة الثمن.

مشاهدة مباراة البلاك ستارز ضد الأسود الكاميرونية بث مباشر حيث تطمح نجوم البلاك ستارز في الحصول على النقاط الثلاثة قبل الجولة الأخيرة ويمكنكم متابعة المباراة عبر روابط الأسطورة لايف إتش دي Ostora Live HD.