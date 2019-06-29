اونلاين | كورة لايف YOUTUBE بث مباشر الكاميرون VS غانا متعدد الجودات يلا شوت PIUS جوول cameroon vs ghana

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كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة غانا ضد الكاميرون بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع Ostora Live

بث مباشر مباراة غانا ضد الكاميرون والتي تجمع المنتخبان السبت على ملعب إستاد الإسكندرية لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمما الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدخل المنتخب الكاميروني المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى: أونانا.

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• خط الدفاع: يايا - نجاديو - أونيوجو – تشاكونتى.

• خط الوسط: أنجويسا - ديوم – ماندجيك.

• خط الهجوم: باسوجوج - تشوبو موتينج – ايكامبى.

وكان المنتخب الكاميروني قد حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدفين مقابل لا شيء فيما سقط المنتخب الغاني في فخ التعادل الإيجابي مع منتخب بنين بهدفين لكلاً منهما ما يجعل المباراة مهمة للغاية بالنسبة للبلاك ستارز.

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