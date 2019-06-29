رياضة | مبابي يطعن باريس سان جيرمان ويختار فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يطعن باريس سان جيرمان ويختار فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إلى أن الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قرر عدم الاستمرار مع فريقه والانتقال إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة باريس سان جيرمان تحاول إقناع مبابي بالتجديد، لكنه يرفض ذلك، حيث سينتهي عقده بعد 3 سنوات أي في عام 2022.

وشددت الصحيفة الإسبانية أن مبابي كان يتوقع الكثير بعد انضمامه لباريس، ولكنه لم يحقق ما كان يحلم به بجانب فشل الفريق في دوري الأبطال لذلك حالياً يفكر بقوة في الانتقال إلى ريال مدريد وعدم تجديد عقده.

وأكدت الـ"ماركا" أن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد ستكون بطيئة جدًا، وهو يتمسك بعدم تجديد عقده رغم تخوفه من مسألة عدم الصمود أمام الضغوط التي سيواجهها.