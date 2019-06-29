رياضة | منتخب موريتانيا يحصد أول نقطة في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب موريتانيا يحصد أول نقطة في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتزع منتخب موريتانيا نقطة ثمينة من منتخب أنجولا، بعد تعادلهما سلبيًا في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.
وتعتبر هذه أول نقطة في تاريخ منتخب موريتانيا ببطولة أمم إفريقيا، حيث يسجل المنتخب الموريتاني ظهوره الأول في البطولة القارية بالنسخة الحالية (كان 2019) والمقامة في مصر وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.
منتخب موريتانيا كان قد تلقي هزيمة ثقيلة في مباراته الأولي ببطولة أمم إفريقيا أمام منتخب مالي بنتيجة 4 - 1 قبل أن يتعادل سلبيًا مع منتخب أنجولا اليوم في ثاني مبارياته بالبطولة ليحصد أول نقطة في مشواره بالبطولة القارية.
ويتذيل منتخب موريتانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة وحيدة، بينما يتصدر منتخب مالي الترتيب برصيد 4 نقاط، يليه منتخبي تونس وأنجولا ويمتلك كل منهما نقطتين.