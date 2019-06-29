رياضة | منتخب موريتانيا يحصد أول نقطة في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب موريتانيا يحصد أول نقطة في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع منتخب موريتانيا نقطة ثمينة من منتخب أنجولا، بعد تعادلهما سلبيًا في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وتعتبر هذه أول نقطة في تاريخ منتخب موريتانيا ببطولة أمم إفريقيا، حيث يسجل المنتخب الموريتاني ظهوره الأول في البطولة القارية بالنسخة الحالية (كان 2019) والمقامة في مصر وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.