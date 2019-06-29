رياضة | تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع مسئولي التعاقدات بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع مسئولي التعاقدات بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي، إن الجنة عقدت ظهر اليوم اجتماعا مع كل من المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات، وأمير توفيق مديرالتسويق والتعاقدات بالنادي؛ لبحث احتياجات الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة التخطيط أن الجلسة شهدت مناقشة الخطوط العريضة لاحتياجات الفريق وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الذي أكد على امتلاك الأهلي أفضل العناصر من اللاعبين، وعدم حاجة الفريق إلا لبعض التدعيمات .

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وكانت لجنة التخطيط قد عقدت اجتماعا اليوم مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي ، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة.

وقال الدكتور طه إسماعيل إن الاجتماع مع لاسارتي وعبدالحفيظ كان إيجابيا للغاية، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق.