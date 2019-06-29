رياضة | فراعنة السلاح يعزفون ملحمة النصر فى مالى ويتوجون بلقب افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فراعنة السلاح يعزفون ملحمة النصر فى مالى ويتوجون بلقب افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزف منتخب مصر الوطنى للسلاح ملحمة رياضية خارج الحدود وتحديدا فى عاصمة مالى مدينة باماكو ونجح فى التتويج بلقب بطولة افريقيا متفوقا على عشرين دولة فى مقدمتها المنافس اللدود تونس .

وحصد لاعبونا العدد الاكبر من الميداليات الذهبية خمس ميداليات مع انتهاء المنافسات منها ميداليتين للفردى رجال وثلاث للفرق رجال وسيدات . وحقق الفريق ذهبيات فردى سلاح الشيش للبطل الأوليمبي علاء ابو القاسم والسيف للبطل محمد عامر وفى الفرق الشيش والسيف رجال وسيف المبارزة سيدات.

وضمت قائمة شرف البطولة كل من رئيس اتحاد السلاح ورئيس البعثة فى مالى عبد المنعم الحسينى وايمن منير عضو مجلس الادارة والمدير الفنى ماهر حمزة والمدير الادارى الدكتور ايمن غنيم والمدربين شريف البكرى وجمال عبد اللطيف سلاح السيف ومحمود منصور الشيش واسلام جمال والسيد سامى سيف المبارزة وطبيب المنتخب واخصائي العلاج الطبيعى الدكتور محمد ششتاوى واخصائي تدليك والاستشفاء سيدات الدكتور غادة عاطف .

واللاعبون سيف المبارزة محمود محسن واحمد الصغير واحمد السيد ومحمد السيد وشيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو وناردين بطرس والشيش علاء ابو القاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام ومحمد حسام ونهى هانى ويارا الشرقاوى ونورا منير ومريم الزهيرى والسيف محمد عامر ومهاب سامر ومدحت معتز وزياد السيسي وندى حافظ ونور منتصر ولينة محمد ولينا وليد