رياضة | "فهيم "يرشح العراق لتنظيم بطولة العالم لكمال الأجسام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فهيم "يرشح العراق لتنظيم بطولة العالم لكمال الأجسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اليوم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام وبرفقته السيد سوركيو محمد نائب رئيس الإتحاد العراقي المركزي وعضو الاتحاد حيدر رشيد الربيعي بزيارة خاصة إلى مقر ممثلية اللجنة الاولمبية في السليمانية والتقى خلالها بنائب رئيس الممثلية الدكتور ديار محمد صديق وعدد من المسؤولين في المحافظة وتم مناقشة بعض الأمور الإدارية والفنية من أجل تنظيم وإقامة البطولة الآسيوية في كردستان العراق

وأبدى الدكتور عادل فهيم سعادته واعجابه بقيادات المحافظة لاستعدادهم وتعاونهم في إقامة أي بطولة دولية في هذه المنطقة هذا ما جعله تزداد رغبته بإقامة بطولة العالم في العراق في السنوات القادمة.



ويجدر الإشارة ان هذا الترشيح يمثل إنجاز رياضي غير مسبوق على الساحة العراقية الرياضية وأكبر إثبات على كفاءة وقدرة الاتحاد المركزي وامكانياته في رفع اسم العراق عالياً بين مصاف الدول وقدرتهم على تنظيم حدث رياضي عالمي او قاري.