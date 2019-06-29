رياضة | بالصور.. موريتانيا تخطف تعادلا تاريخيا أمام أنجولا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. موريتانيا تخطف تعادلا تاريخيا أمام أنجولا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة موريتانيا أمام نظيره أنجولا والتي أقيمت عصر اليوم السبت على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

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ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما طوال الـ90 دقيقة ليتقاسما نقاط المباراة.

ورفع منتخب أنجولا رصيده للنقطة الثانية في المركز الثالث خلف منتخب تونس صاحب نفس النقاط لكنه يتفوق بفارق الأهداف، بينما حصد المنتخب الموريتاني أول نقطة له في البطولة محتلا المركز الأخير في المجموعة.