رياضة | لاسارتي وعبد الحفيظ يجتمعان مع رمضان صبحي من أجل التفاوض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي وعبد الحفيظ يجتمعان مع رمضان صبحي من أجل التفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، جلسة مع رمضان صبحي لاعب الفريق قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي وعبد الحفيظ مع رمضان حول أخر التطورات في مفاوضات النادي الأحمر مع هيدير سفيلد تاون الإنجليزي حول تجديد إعارته أو شرائه.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد استعدادا للفترة المقبلة.