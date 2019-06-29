رياضة | لاجارديير تشكر بريزنتيشن

أوضح عكي أن بريزتيشن بذلت جهدا غير طبيعيا خلال الأشهر الماضية للانتهاء من أعمال الملاعب الستة المستضيفة للبطولة وملاعب التدريب وتجهيزها على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن كل العاملين بالشركة لم يأخذوا راحة منذ أشهر في سبيل إنهاء جميع الأعمال وإظهار الملاعب بصورة أكثر من رائعة.

أشار إلى أن كل الإعلانات داخل ملاعب البطولة، وكذلك خارج الملعب، وتحضير مناطق المشجعين، وديكورات الملاعب، كلها من أعمال الشركة، التي نعتبرها خير شريك منفذ لنا في مصر وإفريقيا، ووفرت كل شيء للجمهور من أجل الاستمتاع بكرة القدم، مشددا على أنه جهد غير مسبوق.