رياضة | نهائيا.. المحكمة ترفض سحب أرض نادى الزهور لصالح استاد القاهرة

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن القضاء العادل المحترم أنصف النادى بعد 10 سنوات من التقاضى التى بدأت فى 2009، مشددا على أن الحكم الصادر أصبح لصالح النادي نهائياً بعدم حدوث استئناف في الحكم.

شدد رئيس نادى الزهور على أن مجلس الإدارة حريص على الحفاظ على حقوق النادى وأعضاء الجمعية العمومية وفقا للسلطة المخولة له فى القانون ولائحة النظام الأساسى للنادى.

كان مجلس إدارة نادى الزهور قد أعلن، منذ أيام عن تفاصيل عقود الرعاية واستغلال حقوق مقر البنك بما يقرب من ٥٠ مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ النادى من أجل تقديم الخدمات وسياسة إعادة التطوير التى انتهجها المجلس منذ توليه المسئولية.