رياضة | محجوب :اتحاد رفع الأثقال مستمر في عملة وانفي خبر الأبعاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محجوب :اتحاد رفع الأثقال مستمر في عملة وانفي خبر الأبعاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفي الكابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو الاتحاد الدولي ما تردد مؤخرا حول أبعاد الاتحاد الحالي.
وأكد في تصريحات صحفية اننا لازالنا مستمرون في عملنا داخل الاتحاد المصري لرفع الأثقال ونتابع معسكر منتخبنا الوطني في اذربيجان الذي يستعد لدورة الألعاب الافريقيه وبطولة العالم .
وبعث "محجوب"رسالة طمأنينة لجميع الأجهزة الفنيه واللاعبين عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واكد أن جميع اعضاء مجلس الإدارة مازالوا في مكانهم يعملوا لخدمة اللعبه ولا يوجد أي تغيير وهم لمن لا يعرف جميعهم مثلوا مصر اولمبيا او عالميا او قاريا او دوليا وهو مالم يحدث من قبل هذا مايثير حفيظة البعض ومنهم من تطاول عليهم بلفظ الأقزام وسباب لايليق الا بمن قاله.