رياضة | التشكيل الرسمي لموقعة غانا والكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لموقعة غانا والكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون تشكيل فريقه لمواجهة غانا في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وجاء تشكيل الكاميرون الآتي:-

حراسة المرمى: اندريه اونانا.

الدفاع: فاي، كانا بييك، ميشيل نجاديو، توماس بونج.

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الوسط: كريستيان باسوجوج، اندريه انجويسا، جورج ماندجيك، امبرويس اويونجو.

الهجوم: كارل توكو، كلينتون نجي

وضم تشكيل غانا كلا من :-

ريتشارد أفوري - أندي يايادوم - بابا رحمان - جوناثان مينساه - نوحو قاسم - مبارك واكوسو - توماس بارتي - أندريه أيو - جوردان أيو - كريستيان أتسو - كوادوا أساموا.