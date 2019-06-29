شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز: الكرة الأوروبية تختلف عن الأفريقية.. و«بلماضي» سبب تفوق الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رياض محرز لاعب وسط المنتخب الجزائري، أن التأهل لدور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا أمر ضروري خاصة وأن فريقه يسعى للفوز بلقب هذه النسخة من البطولة.
وقال محرز إن جمال بلماضى المدير الفني من المدربين المتميزين الذي تولوا تدريب الجزائر، وأضاف: «نعمل جميعا على قلب رجل واحد وجميع المنظومة لديها الرغبة في إسعاد الشعب الجزائري».
ونفى محرز ما يتردد عن عدم لعبه مع المنتخب الجزائري بنفس المستوى الفني الذي يكون مع مانشستر سيتي مؤكدا: «أنا جزء من المنظومة والفريق وهناك اختلاف كبير بين الكرة الأوروبية والكرة الإفريقية، من الطبيعي أن يحدث خلل في الأداء لكنني أبذل قصارى جهدي مع المنتخب الجزائري مثلما أفعل مع الفريق الإنجليزي».
واختتم: «الفوز على السنغال مهمًا وأعطانا دفعة قوية من أجل مواصلة هذا الأداء وتواجد الجمهور الجزائري في المدرجات كان له مفعول السحر في تحقيق الفوز».
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