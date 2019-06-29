شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل أمونيكى: لا بديل عن الفوز في مباراة الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيمانويل أمونيكى المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أن المنتخب الجزائري منتخب قوي وشدد على أن مواجهته بعد غد الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ستكون صعبة للغاية.

وقال أمونيكي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، إنهم سيسعون للحصول على النقاط الثلاث والحفاظ على فرص التأهل لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا .

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وأضاف أن لاعبيه خاضوا مباراتي السنغال وكينيا بكل قوة وغاب عنهم التوفيق في العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة في تحقيق الانتصار خاصة في مباراة كينيا الماضية والتي خسرها 2 / 3.

وأوضح: «حاولت خلال الأيام الماضية الحديث مع اللاعبين من أجل إخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي ألمت بهم عقب الهزيمة من كينيا. وأكدت لهم أنه لابديل عن الفوز في مباراة الجزائر».

ويقبع المنتخب التنزاني في قاع الترتيب بالمجموعة الثالثة بلا نقاط، فيما يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام السنغال وكينيا.