شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة للرياضة يلتقي بعدد من رؤساء أندية حائل بحضور نائب أمير المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ظهر اليوم (السبت) بمدينة حائل بعدد من رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة، وذلك بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز. واطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية خلال لقائه برؤساء أندية المنطقة على برامج وأنشطة الأندية كما ناقش عدد المعوقات التي تواجههم والحلول المناسبة، متطلعاً لمزيد من العمل وتفعيل البرامج الهادفة لنشر مختلف الرياضات وجذب الممارسين لها.



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