شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم.. والثبيتي نائباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

زكت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي الكرة القدم في دورته الرابعة (2019 - 2023).

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد ظهر اليوم (السبت) بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، حيث فاز ياسر المسحل بالتزكية بعد إعلان لجنة الانتخابات القائمة النهائية الوحيدة للمترشحين، وضمت قائمة المسحل كلّ من خالد الثبيتي نائبًا، وعضوية أضواء العريفي، وبندر الأحمدي، وتركي السلطان، والدكتور خالد بن مقرن، وعبدالله كبوها، والمهندس عبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التحديات التي سيعمل المجلس على تذليلها في الجانبين الإداري والفني، مبينا أنه وفريق عمله ماضون لمواكبة المرحلة والحراك المتسارع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة، والذي تعتبر الرياضة فيه من أهم الأركان.

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ورفع رئيس الاتحاد السعودي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يحظى به الشباب من اهتمام كبير ودعم سخي كان له الأثر البالغ في مسيرة الرياضة السعودية وكرة القدم تحديدًا، منوها بالمتابعة المستمرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته الرياضة السعودية مؤخرًا على كافة المستويات.

وأكد المسحل أن استقبال خادم الحرمين قبل أيام يُعد تشريفَا لكل الرياضيين، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام الكبير هو دافع لتحقيق المزيد من النجاحات وبما يحقق أهداف الرؤية الوطننا الغالي.

ولم يخف المسحل إدراكه وفريق عمله بحجم العمل في المرحلة المقبلة وما تتطلبه من عمل متواصل دؤوب فخلص في ظل ما تحمله من مشاركات مُختلفة للمنتخبات الوطنية والمنافسات المحلية.

واعتبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تضافر الجهود من الجميع طريق النجاح وتحقيق الأهداف، مؤكدًا أنهم ماضون لإكمال مسيرة النجاح الممتدة لأكثر من 60 عامًا.