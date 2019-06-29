شكرا لقرائتكم كهربا بقميص الأهلى فى الموسم الجديد.. بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك، موقف اللاعب فى الموسم الجديد، بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلى، عقب تغيبه عن تدريبات ناديه وانقطاعه عن الحضور لمقر النادى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": "كهربا يملك مستندات وأوراق تؤكد عدم قانونية عقد تجديده للزمالك، وبالتالى عقده ينتهى مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وفى حالة نجاح اللاعب فى تخليص نفسه، وذلك من خلال شكوى الزمالك للفيفا والحصول على حكم، سينتقل للأهلى على الفور بعد أن اتفق على كل البنود فى عقده الشخصى مع الإدارة الحمراء".

وشدد المصدر على أن الأهلى يرحب بشدة بضم كهربا، خاصة أنه واحد من أفضل اللاعبين فى مصر حاليا، إلا أن الإدارة الحمراء لن تكون طرفاً قبل تخليص اللاعب لنفسه، وهو ما اتفق عليه كهربا مع الإدارة الحمراء.