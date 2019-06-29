شكرا لقرائتكم الزمالك : سداد الاشتراك فى أغسطس = غرامة 3 آلاف جنيه والشطب فى أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة نادى الزمالك عبر الإذاعة الداخلية للنادى، حجم الغرامات المالية التى سيتم توقيعها على الأعضاء فى حالة التأخر عن المواعيد المحددة لتجديد الاشتراك السنوى بالنادى الأبيض.

كشف مسئولو الزمالك إن تجديد الاشتراك حتى غداً الأحد سيتم بدون توقيع أية غرامة على العضو أما فى حالة تجديد الاشتراك خلال شهر يوليو المقبل سيتم توقيع غرامة على العضو قدرها 500 جنيه.

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كما أوضح مسئولو الزمالك، إنه فى حالة تقدم العضو لتجديد اشتراكه فى شهر أغسطس القادم ستكون الغرامة قدرها 3 آلاف جنيه أما فى شهر أكتوبر سيتم إلغاء جميع العضويات التى لم تجدد اشتراكها بالنادى.

وتعمل إدارة الاشتراكات بالقلعة البيضاء خلال الوقت الحالى حتى العاشرة مساءً من أجل إتاحة مساحة زمنية جيدة أمام الأعضاء لتجديد الاشتراك الخاص بهم بالنادى الأبيض.