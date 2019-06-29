شكرا لقرائتكم الخليج 365.. كم صفقة سيبرمها الأهلى فى الصيف؟ طه إسماعيل يرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفنى للمرحلة المقبلة.

وأوضح طه إسماعيل أن اجتماع اللجنة مع لاسارتى جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة، التى تخص اللاعبين ومستقبل الفريق.

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وأضاف أن الرؤية التى طرحها الأوروجويانى جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلى يمتلك أفضل العناصر، وأن التدعيمات ستكون فى أضيق الحدود، وقد تشمل التعاقد مع لاعب أو اثنين لسد الأماكن الشاغرة فى الفريق.

وأشار طه إسماعيل إلى أن اللجنة استمعت أيضا لتصور المدير الفنى بشأن العديد من لاعبى الفريق المعارين والعناصر، التى يمكن الاستفادة منها فى الموسم المقبل، كما تطرق النقاش إلى المعسكر الخارجى لإعداد الفريق مطلع شهر يوليو المقبل فى إسبانيا وكافة الخطوط العريضة الخاصة بالمعسكر والذى يتخلله عدة مباريات ودية لإعداد الفريق للمرحلة المهمة المقبلة.

كما أكد رئيس لجنة التخطيط أن اللجنة ناقشت عدة ملفات أخرى، منها التصور المالى والفنى الخاص بقطاع الناشئين، بالإضافة إلى التصور الخاص بالموسم المقبل والتخطيط له فى ضوء عدم انتهاء الموسم حتى الآن.