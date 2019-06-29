شكرا لقرائتكم جنش لشيكابالا "إن شاء الله يا اخويا ونرفع البطولات مع بعض"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

علق محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى القلعة البيضاء ومنتخب مصر على مساندة زميلة محمود عبد الرازق شيكابالا قائلا " ان شاء الله يا اخويا ونرفع البطولات مع بعض".

جاء ذلك عقب مساند شيكابالا صانع ألعاب نادي الزمالك زميله محمود جنش، بعد الاصابة التي تعرض بقطع في وتر أكيلس أثناء تواجده في معسكر الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

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ونشر الاباتشى صورة عبر حسابه الشخصي على موقع توتير جمعته بجنش وعلق عليها: اللي يعرف جنش يعرف عنه إنه راجل ومفيش حاجة تهزه ولا توقفه، وهيرجع أقوى وأشد من الأول .. ألف سلامة عليك يا أخوي