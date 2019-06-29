شكرا لقرائتكم الأهلي يوقف أصحاب "خناقة" مدينة نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أنه تقرر إيقاف كل المتسببين والمشاركين فى مشاجرة الأمس التي شهدها فرع الأهلي بمدينة نصر وإحالتهم جميعاً إلى الشئون القانونية للتحقيق، ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل .
وقال مرجان فى تصريحات صحفية أنه غير مسموع لأحد بالتجاوز أو الخروج عن النص، ولابد من الحفاظ على كل القواعد الأخلاقية، مؤكداً على أن التحقيق سيكون شاملاً لوضع النقاط فوق الحروف، وأن كل من خالف وتجاوز سوف يقع تحت طائلة العقوبات وفقاً للوائح والقوانين.
وتعود أحداث الواقعة، عندما أثارت عضوات بالنادي الأهلى فرع النادى بمدينة نصر الفزع والرعب بين الاعضاء والمتواجدين بالمقر بعد أن اشتبكن بالأيدى، واستدعى تدخل رجال الأمن لفض الاشتباك.
وفوجئ أمن الأهلى أن من بين المشتبكات من هن ليست عضوات فى الأهلى وتم تسليمهم لقسم الشرطة.
وأفصح مسئولو الأهلى عن سبب الخناقة الأساسى هو لعب الأطفال، حيث قامت سيدة بالاتصال بزوجها الذى حضر ومعه بعض الأصدقاء ويتطور الأمر للاشتباك بالايدى قبل أن يتدخل رجال امن النادى الأهلى ويتم أستدعاء الشرطة لأبعاد الطرفين خاصة وان النادى شهد حالة من الفزع بين الأعضاء، وحرر الطرفان محضراَ ضد كلاهما البعض فى قسم مدينة نصر.
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