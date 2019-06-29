شكرا لقرائتكم أحداد يعود لتدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك إلى القاهرة، بعد نهاية الأجازة التى حصل عليها بعد حفل زفافه الذى أقامه فى المغرب خلال الفترة الأخيرة، حيث حدثت أزمة خلال الفترة الأخيرة بعد تأخر التحاقه بتدريبات الفريق الأبيض وأعلنت إدارة النادى فرض غرامة على اللاعب مع زميله محمود كهربا لغياب الثنائى عن التدريبات الأخيرة بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب مباراة حرس الحدود بالدورى الممتاز.

وتواجد حميد أحداد في مقر القلعة البيضاء اليوم وأدى تدريبات في صالحة الجيمانزيوم الخاصة بفريق الكرة في النادي، بعد نهاية معسكر الفريق المغلق الذى أقيم فى مدينة 6 أكتوبر مساء أمس الجمعة.

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وكان الزمالك قد دخل معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر الثلاثاء الماضى، ضمن استعدادات الأبيض لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى، بعدما توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة امم افريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل، خاض الزمالك مباراة ودية خلال معسكره أمام البطل الأوليمبى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض، بسباعية نظيفة، والتى جمعت بينهما أمس الجمعة.

ومن المقرر أن يغادر فريق الزمالك، القاهرة، بعد غد الإثنين، لدخول معسكر فى قبرص يخوض خلاله الفريق الأبيض أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى للفريق الأبيض فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم أفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.‎