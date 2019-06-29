شكرا لقرائتكم مهاجم المقاولون يرفض اللعب مع الذئاب ويفاضل بين 3 أندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدرس إسلام فؤاد مهاجم فريق المقاولون العرب أكثر من عرض خلال الفترة الحالية بعد رفضه تجديد تعاقده مع الذئاب بسبب خروجه من الحسابات.
وتلقى إسلام فؤاد مؤخراً ثلاثة عروض من الإنتاج الحربى وإنبى والاتحاد السكندرى، بعد أن رحيله رسميا عن المقاولون العرب،حيث فضل الرحيل من أجل المشاركة والعودة للمستطيل الأخضر.
ويرفض فؤاد التسرع فى تحديد وجهته المقبلة، خصوصا أن فريقه لم ينتهى من مباريات هذا الموسم ويتبقى للمقاولون مواجهة أخيرة أمام الأهلى ضمن مؤجلات الأسبوع الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز.
كان إسلام فؤاد تألق بشكل كبير تحت قيادة محمد عودة وعلاء نبيل أثناء قيادتهم للذئاب قبل أن يرحلا ويتولى عماد النحاس مهمة تدريب المقاولون.
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