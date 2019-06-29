شكرا لقرائتكم أحداد يظهر فى الزمالك بعد فترة غيابات وأزمات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ظهر المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك فى النادي اليوم بعد العودة إلى القاهرة، عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد حفل زفافه الذى أقامه فى المغرب خلال الفترة الأخيرة.
كانت الفترة الماضية شهدت حدوث بعد تأخر التحاق أحداد بتدريبات الفريق الأبيض، وأعلنت إدارة النادى فرض غرامة على اللاعب مع زميله محمود كهربا لغياب الثنائى عن التدريبات الأخيرة بعد نهاية الراحة السلبية، التى حصل عليها اللاعبون عقب مباراة حرس الحدود بالدورى الممتاز.
وأدى أحداد تدريبات في صالة الجيمانزيوم الخاصة بفريق الكرة في النادي، بعد نهاية معسكر الفريق المغلق الذى أقيم فى مدينة 6 أكتوبر مساء أمس الجمعة.
يذكر أن الزمالك بدأ معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر الثلاثاء الماضى، ضمن استعدادات الأبيض لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى، بعدما توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة امم افريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل، خاض الزمالك مباراة ودية خلال معسكره أمام البطل الأوليمبى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض، بسباعية نظيفة، والتى جمعت بينهما أمس الجمعة.
ومن المنتظر أن يغادر فريق الزمالك، القاهرة، بعد غد الإثنين، لدخول معسكر فى قبرص يخوض خلاله الفريق الأبيض أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى للفريق الأبيض فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم أفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أحداد يظهر فى الزمالك بعد فترة غيابات وأزمات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.