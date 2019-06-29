شكرا لقرائتكم أسطورة الزمالك يطئمن على جنش بعد إصابة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد الأحمر أسطورة نادى الزمالك فى لعبة كرة اليد على الاطمئان على حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر محمود عبد الرحيم جنش بعد إصابته فى مران المنتخب أمس.

وكتب الأحمر عبر حسابه الرسمي على توتير: "ألف سلامه عليك يا جنش وإن شاء الله ترجع احسن من الأول" ورد عليه جنش :" حبيبي يا أسطورة".

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كما ساند المنتخب الوطنى محمود جنش حارس الفراعنة والزمالك، المصاب بالتقاط صورة جماعية معه اليوم السبت، على هامش المعسكر المقام بأحد فنادق القاهرة، وظهر جنش مستعيناً بـ"العكاز" بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس، وذلك فى مران المنتخب أمس الجمعة.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش بعد إصابته فى معسكر الفراعنة، حيث تستلزم إصابة الحارس لفترة تتراوح بين 6 و8 أشهر للعلاج والتعافى من إصابته مرة أخرى، وأعلن منتخب مصر خروج جنش من حسابات الجهاز الفنى خلال باقى مباريات أمم أفريقيا لعدم قدرته على استكمال البطولة.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة أوغندا، غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية.