سيدات منتخب السلة يهزمن رواندا فى التصفيات الأفريقية...

جدة - عمرو شويل فاز منتخب سيدات كرة السلة على نظيره رواندا بنتيجة 56/64 فى الجولة الثالثة من جولات التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة والتى تقام بأوغندا، وتستمر حتى 1 يوليو المقبل.

وتشارك مصر فى البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، حيث تغلب منتخب السيدات على كينيا واوغندا فى اول جولتين من البطولة، بينما فاز منتخب الرجال على رواندا فى اول جولة، وخسر من كينيا فى الجولة الثانية

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قائمة منتخب سيدات السلة يضم كل من منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى، وإيهاب الألفى مديرا فنيا.

كما يلتقى منتخب الرجال اليوم مع منتخب اوغندا فى منافسات نفس الجولة، حيث تضم قائمة منتخب الرجال كل من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر هشام، باسم الليثى، وليد عبد الجواد، رميح سامح.