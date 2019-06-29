شكرا لقرائتكم الأهلي يغسل يده من أزمة كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوم بعد الآخر، تتفاقم أزمة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، مع مسئولي ناديه، فى ظل غياب اللاعب المتواصل عن التدريبات الجماعية، وكذلك تخلفه عن التواجد فى المعسكر المغلق الذى أقيم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر وانتهى بالأمس فى غياب تام لكهربا.

أزمة كهربا مع الزمالك، أعادت من جديد فتح ملف انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي، وهو الملف الذى يذكر مع كل أزمة أو مشكلة للاعب مع مسئولي القلعة البيضاء، وفى النهاية ينتهى الأمر بالتصالح وفتح صفحة جديدة.

الخليج 365 حرص على التواصل مع بعض المصادر المطلعة بالنادي الأهلي، للرد على حقيقة تدخل القلعة الحمراء، فى إشعال الخلاف بين كهربا ومسئولى نادي الزمالك فى الوقت الحالى.

المصادر الأهلاوية، أكدت عدم تدخل أى مسئول منتمى للنادى الأهلي من قريب أو بعيد فى أزمة كهربا الحالية مع نادي الزمالك، وعدم وجود نية من الأساس للتعاقد مع اللاعب فى ظل وجود تخمة من اللاعبين فى مركزه ولذا لا يوجد داعى لإقحام القلعة الحمراء فى هذه الأزمة.