شكرا لقرائتكم كهربا لجنش " إن شاء الله ترجع تكسر الدنيا يا ابو طاطا يا اسد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساند محمود كهربا جناح نادي الزمالك زميله محمود جنش، بعد الاصابة التي تعرض بقطع في وتر أكيلس أثناء تواجده في معسكر الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وغرد كهربا قائلا " الف سلامة عليك يا أخويا ..وربنا يبعد عنك كل سوء... قدر الله و ما شاء فعل وان شاء الله ترجع تكسر الدنيا يا ابو طاطا يا اسد

وفى سياق اخر كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك، موقف اللاعب فى الموسم الجديد، بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلى، عقب تغيبه عن تدريبات ناديه وانقطاعه عن الحضور لمقر النادى.

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وقال المصدر لـ"الخليج 365": "كهربا يملك مستندات وأوراق تؤكد عدم قانونية عقد تجديده للزمالك، وبالتالى عقده ينتهى مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وفى حالة نجاح اللاعب فى تخليص نفسه، وذلك من خلال شكوى الزمالك للفيفا والحصول على حكم، سينتقل للأهلى على الفور بعد أن اتفق على كل البنود فى عقده الشخصى مع الإدارة الحمراء".