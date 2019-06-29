شكرا لقرائتكم الأرجنتين تتطور.. وميسي غائب عن مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما حمل على عاتقه مسؤولية قيادة الأرجنتين كثيرا، يمكن مسامحة ليونيل ميسي عندما يكون في غير يومه لكن في الوقت الذي حظي فيه أغلب اللاعبين بإشادة عقب الفوز على فنزويلا في دور الثمانية لكأس كوبا أميركا لكرة القدم فإن القائد كان بعيدا عن مستواه.

وعادة ما يخسر الهداف التاريخي للأرجنتين المقارنة مع دييغو مارادونا عند الحديث عن أهم لاعب في تاريخ المنتخب الوطني بسبب إخفاقه في قيادة المنتخب الأول لحصد لقب كبير.

وفي الوقت الذي عادة ما يظهر فيه ميسي بشكل مختلف على الصعيد الدولي مقارنة بزملائه فإن أمام فنزويلا كان أفضل لاعب في العالم خمس مرات يعاني من التراجع والبطء بينما ظهر آخرون بشكل أفضل كثيرا.

وبعد أربع مباريات في كوبا أميركا سجل ميسي هدفا واحدا، وكان من ركلة جزاء، ولم يصنع أي هدف ولم يقدم أبدا الأداء الذي جعله يهز الشباك أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا على مدار آخر ثلاثة مواسم.

وستنتظر الأرجنتين الكثير من سحر ميسي في المباراة المقبلة عندما تخوض مواجهة مرتقبة في الدور قبل النهائي أمام البرازيل صاحبة الأرض.

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ولعب ميسي دورا مساعدا في الهدف الأول أمام فنزويلا حيث أرسل كرة عرضية إلى سيرجيو أغويرو الذي حاول التسديد نحو المرمى بينما حولها زميله لاوتارو مارتينيز بكعب القدم إلى داخل المرمى لكنه لم يترك بصمة أخرى تقريبا خلال اللعب.

ولم تكن تمريرات ميسي دقيقة وكذلك اصطدمت تسديداته في أغلب الأحيان بالمنافسين ولم يتسبب في أي مشكلات لحارس فنزويلا ويلكمار فارينيز ولم يتمكن من التلاعب بالمدافعين كما يفعل باستمرار.

ولم يرغب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين في الحديث عن تواضع أداء ميسي لكنه قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن مجرد وجوده يفيد الفريق.

وقال سكالوني: مساهمة ميسي في الملعب ضرورية. لو رأيتم ما يقدمه لنا في غرفة اللاعبين سيكون تفكيركم مختلفا. أؤكد لكم أنه من الرائع وجوده هنا.

وبعد تكرار السؤال حول تواضع أداء ميسي رد سكالوني : كل ما يمكنني قوله حول ليو إنه الأفضل في العالم.

وربما تكون سوء أرضية الملعب في البرازيل من العوامل المؤثرة على ميسي. وقال: الملاعب هنا في حالة مخجلة. الكرة مثل الأرنب يمكنها أن تقفز في أي مكان. الظروف صعبة جدا ومن الصعب التقدم بالكرة. هذا لا يمكن أن يستمر.