kora live مشاهدة مباراة موريتانيا وانجولا بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot كورة لايف اون لاين kora...

kora live مشاهدة مباراة موريتانيا وانجولا بث مباشر يلا شوت حصري، في افتتاحية مباريات اليوم يلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب انغولا ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يستعد استاد السويس اليوم لاستضافة تلك المباراة الهامة

مباراة موريتانيا وانجولا بث مباشر

ويدخل المنتخب الانغولي اليوم ساعيا وممنين النفس بالفوز علي نظيرة المنتخب الموريتاني بعد تعادلة في الجولة الماضية مع منتخب تونس ليظل فرص تاهلة للادوار القادمة قوية في حالة فوزة اليوم، بينما يدخل المنتخب الموريتاني والذي يعد صاحب اول مشاركة في البطولة باستعدادت قوية لتلك المبارة القوية املين بتحقيق نتيجة ايجابية امام المنتخب الانجولي، حيث تلقي المنتخب الموريتاني هزيمة قاسية أمام منتخب مالي باربعة اهداف مقابل هدف وحيد لموريتانيا، ومازال فرص الفريقين قائمة في حجز مقاعد التاهل الي دور الستة عشر وخاصة بعد تعادل مالي مع تونس، بينما في حالة فوز منتخب انغولا اليوم ستصبح مباراتة امام مالي مصرية جدا.

موعد مباراة موريتانيا وانجولا

وستقام المبارة اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف بتوقيت ابوظبي وتذاع المبارة عبر البث الارضي لقناة تايم سبورت وقنوات بي ان سبورت ماكس 1.

مشاهدة مباراة موريتانيا وانغولا