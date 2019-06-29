السوري محروس مدربا للأنصار اللبناني

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أعلن نادي الأنصار السبت تعاقده مع المدرب السوري نزار محروس للاشراف على الفريق في الموسم المقبل، خلفا للمدرب الأردني عبدالله أبو زمع الذي قاده لوصافة الدوري اللبناني لكرة القدم في الموسم المنصرم.

وكتب النادي الأخضر عبر حسابه على فيسبوك "عينت إدارة نادي الأنصار المدرب السوري نزار محروس مديراً فنياً للفريق الأول ويساعده المدرب محمد سائد سويدان. وقد تم توقيع العقد ظهر اليوم بحضور رئيس النادي الأستاذ نبيل بدر ووكيل المدرب السيد سامر الحوراني".

وسيحل محروس (56 عاما) بدلا من أبو زمع الذي قاد "الزعيم الأخضر" في الموسم المنصر الى وصافة فريق العهد في مسابقتي الدوري والكأس المحليين، قبل أن يختار العودة الى نادي الوحدات الأردني.

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وسيبدأ محروس الأسبوع المقبل مشواره مع الأنصار الساعي الى استعادة لقب الدوري اللبناني الغائب عن خزائنه منذ موسم 2006-2007 وكذلك كأس السوبر المحلية وكأس لبنان، بالإضافة الى تصفيات بطولة الأندية العربية وكأس الاتحاد الآسيوي.

وسبق لمحروس أن خاض تجربة في لبنان مع نادي الصفاء موسم 2002-2003، والعهد موسم 2004-2005 وقاده الى لقب كأس لبنان، وطرابلس 2015-2016 وقاده الى دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي.

ويعد محروس من المدربين السوريين البارزين، وتولى تدريب منتخب نسور قاسيون في تصفيات كأس العالم 2006، وتصفيات مونديال 2014، كما درب الوحدة والجيش السوري والحزم السعودي. كما أصاب نجاحا كبيرا مع نادي شباب الأردن الأردني إذ قاده الى لقب كأس الاتحاد الآسيوي 2007 ونادي أربيل العراقي بعدما وصل معه الى نهائي السابقة القارية عينها 2012، إضافة الى تجارب مع أندية عربية أخرى.