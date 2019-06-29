طه إسماعيل لـ"الخليج 365": لاسارتي طلب تدعيم الأهلي في أضيق الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بالأهلي أن المدير الفني مارتن لاسارتي خلال الجلسة التي عقدها مهم طلب تدعيم صفوف الفريق في أضيق الحدود قبل بداية الموسم المقبل 2019-2020.

وقال طه إسماعيل في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم السبت: "عقدنا جلسة مع لاسارتي تم فيها مناقشة كل الأمور الخاصة بالفريق الأول وخلالها أكد المدرب الأوروجواياني أن صفوف الفريق شبه مكتملة ولا يحتاج إلا لصفقة أو اثنين على أقصي تقدير."

وتولى لاسارتي تدريب الأهلي في منتصف موسم 2018-2019، واستطاع أن يقود الفريق من النصف الأسفل في جدول الترتيب إلى الصدارة.

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وتابع: "ناقشنا أيضا مصير اللاعبين المعارين وبالإضافة لعناصر التي تلقت عروضًا للرحيل عن الأهلي لكن لم نتخد قرارًا نهائيًا بشأنهم."

وأضاف: "عدم انتهاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم وضعنا في أزمة شديدة لكن علينا التعامل مع كل المعطيات."

وتعاقد الأهلي مع مجموعة من العناصر الجديدة في يناير الماضية، كلفت خزينة النادي قرابة ربع مليار جنيه.