نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ"جنش" بعد إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: ساند الفنان نبيل الحلفاوي، حارس مرمى المنتخب محمود عبدالرحيم "جنش"، بعد إصابته بقطع كلي بوتر إكيلس خلال تدريبات المنتخب استعدادًا لمباراة أوغندا ضمن المجموعة الأولى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية. وكتب "الحلفاوي"، عبر صفحته الشحصية بموقع "تويتر": "ألف سلامة لأحد حراس مرمى منتخبنا الكبار وحارس مرمى الزمالك الكابتن محمود جنش. كان تواجدك مطمئنا لنا على عرين الفريق الوطني قدر الله وما شاء فعل ولا يهمك يا وحش هتعدي وترجع أقوى إن شاء الله عهدناك صلبا". Advertisements ويستعد المنتخب المصري لمواجهة المنتخب الأوغندي غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية. وسيخوض المنتخب المصري باقي مباريات كأس الأمم الإفريقية معتمدًا على محمد الشناوي وأحمد الشناوي.

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