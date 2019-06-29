مباشر كأس أمم أفريقيا.. موريتانيا 0 - 0 أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب الموريتاني أمام نظيره الأنجولي في اللقاء الذي يقام على ملعب "السويس" ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الخامس من مسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا بمصر 2019.

ويحتل المنتخب المالي ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط يليله المنتخب التونسي برصيد نقطتين ثم منتخب أنجولا في المركز الثالث برصيد نقطة، ويتذيل المنتخب الموريتاني الترتيب بدون نقاط.

وكان المنتخب التونسي تعادل أمام منافسه المالي بنتيجة (1-1) أمس الجمعة في إطار مباريات نفس الجولة.

واستطاع المنتخب الأنجولي أن يحقق نقطة في الجولة الأولى أمام منافسه التونسي بهدف لكل فريق، بينما تلقى المنتخب الموريتاني خسارة هيّ الأكبر في المسابقة على يد منافسه المالي بنتيجة (4-1).

تشكيل منتخب أنجولا كالتالي: كاباكا، جاسبر، ماسونجونا، بايزو، باستوس، شو، كارمو، كامبوس، ريبيرو، دالا، دا كوستا.

تشكيل منتخب موريتانيا كالآتي: سوليماني، دياو، عبيد، عبدول با، ندياي، كامارا، ديلاهي، الحسين العبد، دياكيتي، آداما با، خليل بسام.

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تفاصيل المباراة

جاءت أول خطورة في المباراة خلال الدقيقة 8 عن طريق المنتخب الموريتاني، بعدما سدد إسماعيل دياكيتي كرة من خارج منطقة الجزاء، اخطأ حارس أنجولا تقدير الكرة وتخطته وذهبت إلى خارج المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى.

وكاد المنتخب الأنجولي أن يسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية حولها كامبوس برأسية ولكنها مرت بجانب القائم وتحولت إلى ركلة مرمى للمنتخب الموريتاني.

وواصل المنتخب الأنجولي خطورته على المرمى الموريتاني، بعد أن استلم كامبوس تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن نجح مدافع موريتانيا في إبعاد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 56 أجرى المدير الفني للمنتخب الأنجولي تبديلاً بخروج ريبيرو ليشارك بدلاً منه جيرالدو المحترف في صفوف الأهلي.

الدقيقة 63 أهدر ويلسون إدواردو أخطر فرص المباراة بعد تمريرة استقبلها أمام المرمى ليسدد كرة تمر بجوار القائم رغم ابتعاد الحارس عن مرماه.

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