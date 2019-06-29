تعرف على تفاصيل دخول ستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وأوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية ومنسق عام مباريات ستاد القاهرة، موعد فتح المدرجات غدا الأحد لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر وأوغندا في ختام دور المجموعات للبطولة.

وقال مصطفى عزام في تصريحات صحفية أن الاستاد ستفتح أبوابه في تمام الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً، أي قبل بداية المباراة بساعتين.

وأضاف عزام أن حاملي تذاكر الدرجة الأولى سيتوجهون من خلال المدخل الرئيسي "مسجد آل رشدان"، في حين سيتوجه حاملي تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة "شمال" عبر مدخل "دار المدرعات "، وحاملي تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة "يمين" عبر طريق "النصر بجوار مدرسة الموهوبين".

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وأشار إلى أن جميع حاملي تذاكر الدرجة الثانية سيتم دخولهم من بوابة "شارع يوسف عباس".

وشدد منسق عام المباراة على أهمية الالتزام بجميع المحظورات المدونة على ظهر التذاكر، وفي مقدمتها عدم اصطحاب شواحن التليفونات المحمولة والبرفانات وأي مواد قابلة للاشتعال إضافة إلى الآلات الحادة، مضيفًا أن فريقًا من المتطوعين سيتواجد أمام جميع بوابات الاستاد لتوجيه الجماهير.

يُذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية بعدما حصد 6 نقاط بالفوز على زيمبابوي والكونغو الديموقراطية، ليتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن منتخب أوغندا الذي حصد 4 نقاط.